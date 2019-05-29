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София Каштанова раскрыла необычное имя сына

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» стала мамой в начале 2019 года.

София Каштанова раскрыла необычное имя сына
София Кашатнова рассказала, как назвала сына ФОТО: www.instagram.com/sofiacastanova

София Каштанова в начале 2019 года стала мамой. У нее родился сын, но актриса до недавнего времени скрывала кроху от подписчиков. И вот София Каштанова решилась и раскрыла все карты, она призналась какое имя дала крохе.

Мальчика зовут Джордж. Мама с сыночком недавно вернулись из Мексики и по случаю смены климата решили приобрести новую коляску. Каштанова поделилась с подписчиками своим выбором и охарактеризовала все плюсы выбранного транспорта. Можно сделать вывод, что мама она очень педантичная и заранее просчитывает все плюсы и минусы. Но подписчиков все же больше заинтересовало имя мальчика.

«Джордж это кто, Георгий или Жора? Или он таки George по паспорту», — вопрошают пользователи.«Джордж…? А как потом отчество будет у его детей?», но всех интересует отчество самого мальчика, об отце ребенка мало что известно, пишет сайт argumenti.ru.

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детиПолицейский с РублевкиСофья Каштанова
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София Каштанова раскрыла необычное имя сына
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