По стопам отца: Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка

11-летний Андрей Потапенко неравнодушен к музыке как папа, но подписчики считают его копией мамы.

После долгих лет молчания Потап и Настя Каменских полгода назад заявили о своих отношениях. 23 мая влюбленные сыграли свадьбу и отправились отдыхать на медовый месяц в один из курортных городов Турции.

Певец не перестаёт публиковать фото с отпуска и свадьбы, чем радует поклонников. Однако Потап не забыл о том, что по всей России ученики уходят на летние каникулы, поэтому поздравил своего сына Андрея Потапенко с маленьким выпускным. 11-летний наследник переходит из четвертого класса в пятый. В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.

«Мой мальчик, с Выпускным! Я рад что вложил частичку себя в ваше выступление! Вы молодцы», — написал Потап.

Подписчики оценили музыкальные способности Андрея. Сын решил пойти по стопам отца, однако многие поклонники также заметили сходство с его мамой Ириной Горовой.

«Потап себе смену уже готовит», «Коли батя рэпер», «Да малый крутой», «Ребята молодцы, но моё внимание все время было на девочке позади», — написали в комментариях.

Напомним, до брака с Настей Каменских Потап женился на Ирине Горовой в 1999 году и прожил с ней 15 лет. После развода единственный сын Андрей хорошо общается с отцом, также, как и его мама. СМИ утверждают, что экс-супруга Потапа была свидетельницей на его свадьбе с Каменских, однако подтверждений от самой пары или Горовой пока не последовало.