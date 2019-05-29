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Житель Сибири отправил в нокдаун синтольщика «Руки-Базуки» с одной пощечины

Мужчина по прозвищу «Пельмень» и уже известный многим спортсмен Кирилл Терешин встретились благодаря передаче блогера Амирана Сардарова.

Житель Сибири отправил в нокдаун синтольщика «Руки-Базуки» с одной пощечины
Кирилл Терешин. фото: instagram.com/ruki_bazuki_official/

Кирилла Терешина теперь знают многие звезды. Благодаря своей необычной внешности, его прозвали «Мистер Синтол» или «Руки-базуки», а также многие ставят его на первую строчку в рейтингах фриков. Дело в том, что молодой человек потратил около 300 тысяч рублей на то, чтобы его бицепсы стали огромными. Он долгое время вкалывал себе препараты для быстрого роста мышц, а также вставил импланты в руки.

На Кирилла свалилась слава. Теперь он снимается в клипах, а также недавно стало известно, что молодой человек примет участие в съёмках фильма «Брат-3». Он горд тем, что получил предложение от Стаса Борецкого, сняться в его картине. Однако эксперименты Терешина все же отразились на его здоровье. Несколько месяцев назад он заявил, что откачал из рук синтол. Выглядит же парень по-прежнему необычно, поэтому не удивительно, что блогер Амиран Сардаров решил сделать его героем нового выпуска своего шоу «Дневник Хача».

Он буквально столкнул Кирилла с жителем Сибири Василием Камоцким, по прозвищу «Пельмень». Мужчина занимается собственным хозяйством: ухаживает за огородом, выращивает свиней. Выглядит он впечатляюще, а также может легко поднять огромное колесо от трактора. «Я всегда был пухлый с детства. В первый класс пошел весив 40 кг, во второй — 50, а в 11 уже был 170 кг», — поделился Василий. Он признался, что участвует в различных соревнованиях, в том числе и чемпионатах по пощечинам.

Василий вырос в Сибири. фото: кадр из передачи «Дневник Хача»

Амиран Сардаров придумал шоу «Каменные лица» и устроил «Бой за хайп». Участникам нужно лишь стоять друг перед другом и не уворачиваться от пощечин. Победитель получает в итоге 100 тысяч рублей. Именно в рамках этого поединка Кирилл Терешин встретился с жителем Сибири. В первом раунде пощечину получил Василий, но он стойко выдержал удар и даже не сдвинулся с места. А от пощечины соперника «Руки-Базуки» повалился на пол и чуть не потерял сознание. Второй соперник «Пельменя» Сергей оказался более сильным, но определить победителя так и не удалось, поэтому каждому из мужчин было вручено по 50 тысяч рублей. Проигравшим стал лишь Терешин. Так обычный фермер прославился благодаря одному нокдауну. Выпуск скандальной передачи за один день набрал три миллиона просмотров на YouTube.

Василий с одной пощечины победил Кирилла. фото: кадр из передачи «Дневник Хача»

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Василий КамоцкийКирилл ТерешинРуки-базукишоу "Дневник хача"
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Житель Сибири отправил в нокдаун синтольщика «Руки-Базуки» с одной пощечины
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