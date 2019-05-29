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Герман Стерлигов укрепляет здоровье купанием в чане на открытом огне

Миллионер продемонстрировал на видео нестандартную оздоровительную процедуру.

Герман Стерлигов укрепляет здоровье купанием в чане на открытом огне
Герман Стерлигов. Фото: globallookpress

Герман Стерлигов продемонстрировал нестандартный метод лечения практически всех, по его словам, болезней. Миллионер поделился в соцсети видео, в котором он принимает ванну, сидя в огромном чане, подвешенном на цепях в сарае. При этом под емкостью разведен небольшой дровяной костер.

Как заявил одиозный предприниматель, свариться в кипятке он не собирается. Вода остается комфортной температуры, поскольку раскачивающийся чан то приближается, то удаляется от огня.

«Теперь мы вот так еще лечим все болезни. Настаиваются травы, заливается полтонны воды, засыпается соль – все вот в этом старинном чане. Он обладает целебными свойствами, это медь настоящая», – говорит Стерлигов в Instagram.

Бизнесмен не забыл предложить оздоровительные услуги своим подписчикам. Он отметил, что запись на эту процедуру открыта. Правда, принять получится только одного человека в день.

«Приезжайте лечиться! Одного человека в день можем принять. Надо чан полдня готовить, а потом еще полдня кипятить новую воду для дезинфекции» – сообщил миллионер.

Интернет-пользователи восприняли публикацию с юмором. «Стерлигов готовится вариться на адском огне?», «Вроде ранее в этом чане пиво заваривали», «Выставил же цену в 50 т.р. Барыга», «Класс! Вот это я понимаю, удовольствие, в отличие от бассейнов с хлором в фитнес клубах», «Герман Львович, улыбнули! Восхищаюсь», – пишут комментаторы странички Стерлигова.

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Герман Стерлигов укрепляет здоровье купанием в чане на открытом огне
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