«Какая она у меня красивая»: Потап показал свадебное фото Насти Каменских

Новость о том, что Потап и Настя Каменских после более десятилетия совместной творческой карьеры женятся, привела поклонников в восторг. Звездная пара запланировала свадьбу полгода спустя после того, как официально призналась в романе. Артисты пытались держать подробности торжества в секрете, но ближе к 23 мая детали церемонии уже были известны прессе.

После бракосочетания Настя Каменских и Потап устроили себе медовый месяц на Черноморском побережье. Певец продолжает делиться с подписчиками в Instagram свадебными фото. На одном из снимков запечатлена счастливая невеста. Настя Каменских под длинной фатой и с букетом в руках идет навстречу жениху. «Какая она у меня красивая», — написал Потап.

Ранее артистка публиковала черно-белое фото свадебного платья. Теперь поклонники смогли подробнее рассмотреть наряд невесты. Певица выбрала платье с кремовым оттенком. Интересная ткань переливается на солнце, как кольчуга. Каменских не отказалась от традиционных атрибутов вроде длинной фаты, которая прикрывает лицо.

Напомним, недавно Потап рассекретил место, куда они с Настей Каменских улетели отдыхать. Молодожены выбрали курорт в Турции, чем разочаровали некоторых подписчиков. По мнению одного из фанатов, супруги остановились в городе Кемер.