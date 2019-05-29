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Виктория Лопырева впервые после родов приехала в Россию

Всего три месяца назад модель впервые стала мамой.

Виктория Лопырева впервые после родов приехала в Россию
Виктория Лопырева / Global Look Press

В начале февраля этого года в жизни Виктории Лопыревой случилось важное событие — она впервые стала мамой. Во время своей беременности и родов модель находилась в США. Вернуться на родину Лопырева решила лишь спустя три месяца после рождения ребенка.

О том, что она приехала в Россию, Виктория сама рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

«Welcome back (Добро пожаловать обратно — англ.)», — подписала 35-летняя модель снимок, где она в легком летнем платье позирует фотографу на одной из московских улиц.

Также у себя в Stories модель поделилась короткими видео из самого центра российской столицы.

Видео из Instagram Лопыревой
Видео из Instagram Лопыревой / www.instagram.com/lopyrevavika/

В комментариях поклонники поприветствовали Викторию Лопыреву в Москве и пожелали удачного времяпрепровождения в России.

«С возвращением Виктория!», «Добро пожаловать домой!!!», «С возвращением», «С Приездом!!! Соскучились», «Добро пожаловать обратно в объятия матери России», — написали поклонники.

Напомним, в середине мая Лопырева должна была лететь на Каннский фестиваль, но в последний момент она отказалась от этой идеи. Модель призналась, что не смогла оставить сына Марка Лео.

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Виктория Лопырева впервые после родов приехала в Россию
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