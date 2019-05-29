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Александр Васильев раскрыл главную цель женщин-модниц

Историк моды уверен: дамы одеваются красиво не для того, чтобы угодить мужчинам.

Александр Васильев раскрыл главную цель женщин-модниц
Александр Васильев порассуждал о целях модниц. Фото: globallookpress

В среду, 29 мая на ВДНХ открылась экспозиция Александра Васильева, где представлена винтажная одежда из коллекции историка моды. Чтобы показать, как менялись образы и мышление наших соотечественников вместе с эпохой, стилист подобрал модели, бывшие в моде за последние 80 лет.

Ведущий «Модного приговора» поведал об истории его экспонатов. Ну и, конечно же, не обошлось без советов по стилю. На вопрос, какую одежду следует носить женщине, желающей заполучить внимание противоположного пола, модный критик ответил неожиданной фразой. Как считает Васильев, одеваясь модно и стильно, дамы преследуют совсем другие цели.

«Цель женщины – не понравиться мужчине, цель женщины – сразить наповал всех подруг», – рассказал телеведущий порталу Teleprogramma.pro.

Рекомендациям Александра Васильева следуют не только зрительницы «Модного приговора», но и знаменитости. Так, недавно молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получила от модного историка полезный подарок – его книгу «Красота в изгнании». Звездный стилист решил поддержать девушку, на которую обрушился шквал негатива после того, как ее заподозрили в романе с Евгением Вагановичем.

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Александр Васильев раскрыл главную цель женщин-модниц
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