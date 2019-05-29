Ксения Собчак поделилась секретами популярности в Instagram

В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», помимо звездной ведущей, приглашенные популярные блогеры также рассказали о том, какие фото помогают набрать больше подписчиков.

Ксения Собчак может похвастаться 6,3 миллиона подписчиков в Instagram. Несмотря на собственную популярность, светская львица не перестает учиться у других, поэтому она встретилась с популярными Instagram-моделями, чтобы обменяться опытом.

В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» звезда пообщалась с бывшей участницей проекта «Холостяк» Викторией Коротковой, победительницей конкурса «Краса России» Дарьей Коноваловой и моделью Викторией Одинцовой. Блогеры рассказали, как лучше всего делать фото для Instagram, и сняли Ксению Собчак.

По мнению моделей, лучше всего фотографировать женщину снизу – тогда ноги будут выглядеть длиннее. Естественная улыбка всегда лучше пошлости на фото. Освещение играет важную роль на снимке, но иногда хорошие фото могут получиться и ночью со вспышкой. Блогеры отметили, что снимки в бикини набирают больше всего лайков, поэтому всегда добавляют популярность странице в соцсети.

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Основательница онлайн-школы по продвижению аккаунтов в соцсетях Екатерина Иноземцева добавила, что красивая обертка важна для популярности, но кроме красивых фото нужно рассказывать подписчикам немного историй из личной жизни. Именно это, по мнению Иноземцевой, очень хорошо и получается у Ксении Собчак.