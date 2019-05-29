НОВОСТИ

Ксения Собчак поделилась секретами популярности в Instagram

В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», помимо звездной ведущей, приглашенные популярные блогеры также рассказали о том, какие фото помогают набрать больше подписчиков.

Ксения Собчак поделилась секретами популярности в Instagram
Ксения Собчак. фото: globallookpress

Ксения Собчак может похвастаться 6,3 миллиона подписчиков в Instagram. Несмотря на собственную популярность, светская львица не перестает учиться у других, поэтому она встретилась с популярными Instagram-моделями, чтобы обменяться опытом.

Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» звезда пообщалась с бывшей участницей проекта «Холостяк» Викторией Коротковой, победительницей конкурса «Краса России» Дарьей Коноваловой и моделью Викторией Одинцовой. Блогеры рассказали, как лучше всего делать фото для Instagram, и сняли Ксению Собчак.

Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

По мнению моделей, лучше всего фотографировать женщину снизу – тогда ноги будут выглядеть длиннее. Естественная улыбка всегда лучше пошлости на фото. Освещение играет важную роль на снимке, но иногда хорошие фото могут получиться и ночью со вспышкой. Блогеры отметили, что снимки в бикини набирают больше всего лайков, поэтому всегда добавляют популярность странице в соцсети.

Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Основательница онлайн-школы по продвижению аккаунтов в соцсетях Екатерина Иноземцева добавила, что красивая обертка важна для популярности, но кроме красивых фото нужно рассказывать подписчикам немного историй из личной жизни. Именно это, по мнению Иноземцевой, очень хорошо и получается у Ксении Собчак.

Вам может быть интересно:

Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет» Собчак завуалированно ответила на едкий комментарий Виторгана Ларс фон Триер рассказал Собчак о борьбе с алкогольной зависимостью

Тэги:

звезда InstagramКсения СобчакКсения Собчак последние новостишоу "Осторожно Собчак"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ксения Собчак поделилась секретами популярности в Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: