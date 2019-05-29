Откровенный диалог: Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поговорили о геях и размере груди

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов стали гостями нового шоу «Есть вопросы», первый выпуск которого накануне вышел на YouTube-канале Direct. Звезды, известные своими непростыми отношениями, вывели друг друга на чистую воду, а зрители смогли узнать о них много нового.

Вопросы в откровенном диалоге звучали весьма провокационные. Например, Ольга поинтересовалась у звезды Comedy club, стоит ли ей увеличить грудь, а также попросила его ответить на слухи о том, что он гей.

«Считаю, нет. Лично мое кредо – уж лучше нолик, но свой», – описал Батрутдинов привлекательные для него женские формы.

Что касается сексуальной ориентации, тут артист высказался определенно, заявив Бузовой, что уж у нее-то как раз вопросов к нему по данному поводу быть не должно. Если в ходе шоу один из собеседников считал, что другой говорит неправду, он нажимал под столом специальную педаль.

Бузова и Батрутдинов знают друг друга больше 13 лет. Пару неоднократно подозревали в тайной связи, но сами артисты предпочитали сохранять интригу и не распространялись о своих настоящих чувствах. Теперь же певица и комик запускают совместный проект.

В новой программе телеканала ТНТ знаменитости попробуют подобрать друг для друга вторую половинку. В случае, если ни один из претендентов и претенденток не завоюет сердца главных героев, Батрутдинов сам женится на Бузовой. Кастинг на шоу уже объявлен.