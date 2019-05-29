«Нам нужен психолог»: жена Стаса Костюшкина испытывает проблемы в отношениях с сыном

По словам Юлии, у старшего наследника начался переходный возраст и теперь их отношения не такие идеальные, как раньше.

Стас Костюшкин еще в молодости создал группу «Чай вдвоем», чтобы впечатлить свою первую жену. И в итоге добился славы и денежного достатка, но избранница от него ушла. Певец пытался заглушить боль, связав себя узами брака с другой женщиной, но и этот союз завершился разводом. Свою любовь артист все же встретил. Уже 15 лет он счастлив в браке с Юлией Костюшкиной, которая подарила ему двоих сыновей.

Влюбленные демонстрируют идиллию на снимках, которые публикуют в соцсетях. Однако жена Стаса не скрывает, что у них не все так гладко, как кажется на первый сторонний взгляд. Случаются и бурные ссоры, и недомолвки. И это при том, что певец ничего не запрещает своей избраннице. Он даже не против того, чтобы она снялась для мужского журнала. Юлия тоже может претендовать на звание идеальной жены, так как не ограничивает ни в чем супруга, и даже не проверяет его и не ревнует.

Жена Костюшкина даже не прочь завести еще одного мальчика, хотя певец мечтает о дочке. Богдану уже 12 лет, а Мирону только три года. С сыновьями выстраивать отношения не просто, но и тут пара справляется, впрочем, не без шероховатостей. Старший наследник пары начинает переживать переходный возраст, в связи с чем меняется его характер.

«У меня никогда не было проблем с детьми, но начинают появляться первые ласточки: иногда я его не понимаю. Бывает, он меня не слышит, начинается конфронтация. Я, может, перегибаю палку, потому что строгая мама. Постараюсь не потерять доверие, дружбу и расположение ребенка», — рассказала Юлия в интервью для Teleprogramma.pro.

Она надеется, что со временем Богдан снова начнет с ней делиться самым сокровенным и обо всем рассказывать. По признанию девушки, она никогда не обращалась к психологам, но теперь начинает об этом задумываться. Юлия понимает, что проблемы идут из головы. «Я понимаю, что нам нужен психолог, который разберет отношения мамы и сына», — отметила жена Стаса. А вот сам артист прекрасно ладит с наследниками. Он общается с ними не как отец, а как старший брат: смотрит все новинки в кино, изучает компьютерные игры. Все это сближает Костюшкина с сыновьями.