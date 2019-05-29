Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 млн рублей, а она не пришла

Разгневанный поклонник решил пожаловаться на несостоявшуюся спутницу в полицию, тут-то и выяснилось, что предприниматель попался на удочку мошенников.

В жизни московского бизнесмена Николая Рыбочкина чуть не случилось самое запоминающееся свидание. Мужчина планировал пойти на важное мероприятие, а достойной спутницы не оказалось. Тогда-то на помощь и пришло агентство, где предложили организовать не просто спутницу, а VIP-класса. Выбор заказчика пал на Любовь Аксенову. Да-да, ту самую, которая играла в сериале «Мажор».

Надо сказать, что 29-летняя Любовь Аксенова вызывает у мужской половины своей аудитории неизменный восторг. Она давно завоевала статус одной из самых привлекательных молодых актрис российского кино. Стройная брюнетка даже появлялась на страницах мужского журнала MAXIM, где можно было рассмотреть все ее достоинства на соблазнительных фото.

Естественно, такая девушка просто так компанию не составляет, намекнули клиенту и обозначили сумму: 15 тысяч долларов, по нынешнему курсу 1 миллион рублей. Николай не раздумывал ни минуты и перевел деньги на указанный счет. Но в назначенный день и час замужняя актриса на свидание не явилась.

Спускать такое оскорбление коммерсант не стал и накатал жалобу в отдел полиции по Пресненскому району. Стражи порядка посочувствовали одинокому бизнесмену и позвонили продюсеру Аксеновой – Павлу. Ответ был исчерпывающим:

«Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион», — заявил Аксенов.

Скорее всего, Николай Рыбочкин попался на удочку мошенников и теперь проводить время ему придется в райотделе, давай показания, чтобы преступников вывели на чистую воду, сообщает сайт argumenti.ru.

Многие российские звезды тоже часто становятся приманкой для доверчивых россиян. Мошенники регулярно пытаются нажиться на имени кумиров. Например, совсем недавно в Сети появилось предложение купить автограф покойного Децла. За роспись исполнителя просят три миллиона рублей. Отец Кирилла Толмацкого уверен, что это мошенники.