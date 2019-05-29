Беда объединяет: жена Стаса Костюшкина рассказала о трагедии, укрепившей их отношения с мужем

Пять лет назад Юлия пережила замершую беременность, что стало трагедией для ее семьи.

За плечами Стаса Костюшкина два развода. С актрисой и пианисткой Марианной он прожил около 15 лет, но в итоге избранница от него ушла. На танцовщице Ольге певец женился, чтобы забыть первую жену, поэтому их союз оказался некрепким. Даже появление сына Мартина не укрепило их отношения, и они расстались. Последние 15 лет артист счастлив со своей возлюбленной Юлией. Она играет в театре и ведет передачи на телевидении.

Супруги воспитывают двоих сыновей: 12-летнего Богдана и трехлетнего Мирона. Поклонники считают, что им нужно завести еще и дочку для полного комплекта, но вот жена певца пока не горит таким желанием. Ей нравится быть единственной девочкой в семье. Со стороны кажется, что у Костюшкина настоящая идиллия с супругой. Однако в интервью для Teleprogramma.pro она призналась, что они частенько ссорятся по разным поводам. По словам Юлии, обычно сама и является зачинщиком и катализатором конфликта.

Оказалось, что некоторое время назад супруги находились на грани развода. Ни Стас, ни его избранница уже не помнят повода разногласий, которые произошли пять лет назад. «У меня была четкая уверенность, что мы что-то потеряли в отношениях и никак не можем найти выход», — поделилась Юлия. Как ни парадоксально, но супруги сблизились, пережив трагедию.

«У меня случилась замершая беременность. По медицинским показаниям нужно было делать аборт. Когда я шла в операционную, у меня была истерика. У ребенка не развилось сердце, разумом я понимала слова врачей о том, что там уже никого нет живого», — вспомнила девушка.

После этого, по ее словам, они долго не могли завести ребенка. Появление Мирона стало для них настоящим сюрпризом. «После этой истории наши со Стасом отношения потихонечку стали склеиваться заново», — подметила жена артиста.