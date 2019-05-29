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Оскандалившийся чиновник из Хакасии стал героем пародии Урганта и Хрусталева

Несколько дней назад глава Шириинского района Сергей Зайцев ударил корреспондента канала «Россия-24».

Оскандалившийся чиновник из Хакасии стал героем пародии Урганта и Хрусталева
Иван Ургант/instagram.com/urgantcom/

Шоумены Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев сделали пародию на нападение главы района в Хакасии Сергея Зайцева на журналиста канала «Россия-24» Ивана Литомина. По сюжету, Иван Ургант зашел в кабинет к Хрусталеву, который в ролике предстал в роли чиновника.

«Добрый день. Это программа «Дежурная часть». Мы пришли к Дмитрию Хрусталеву. У Дмитрия Юрьевича совсем недавно отобрали права. Просто за то, что он отказался пописать в баночку. Дмитрий Юрьевич, почему вы отказались пописать в баночку, хотя сотрудники ГИБДД говорили вам «пс-пс?» — спросил Иван Ургант.

В этот момент Хрусталев вспылил и налетел на коллегу. «Так, какого черта вы здесь делаете?» — заявил Хрусталев. После этого он набросился на Урганта и повалил его на пол. «Так, тихо, тихо», — говорил Ургант, но Хрусталев словно обезумел. «Пошел вон отсюда, ведущий вонючий! Пошел вон!»

Отметим, что этим роликом ведущие потроллили самого Хрусталева. Напомним, что не так давно он отказался проходить медицинское освидетельствование и был лишен прав.

Также досталось от шоуменов и главе района в Хакасии Сергею Зайцеву. Недавно корреспондент канала «Россия-24» Иван Литомин делал сюжет о том, какое жилье предоставил регион людям, которые пострадали после лесных пожаров в 2015 году. Многие жители жаловались, что у них в новых домах протекают крыши и не работает канализация. Корреспондент хотел узнать, сколько бюджетных средств потрачено на эти цели. Реакция чиновника оказалась неадекватной. Он напал на журналиста и повалил его на пол. Сейчас в этой истории разбирается генеральная прокуратура.

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Тэги:

"Вечерний Ургант"Дмитрий ХрусталевИван Ургант
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Оскандалившийся чиновник из Хакасии стал героем пародии Урганта и Хрусталева
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