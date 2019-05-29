Светлане Бондарчук предложили назвать щенка Паулиной

В семье телеведущей и светской львицы Светланы Бондарчук случилось пополнение. У ее домашней питомицы, лабрадудля Фанни, родились пять чудесных щенят – два мальчика и три девочки. Так как у Фанни хорошая родословная, имена щенкам необходимо давать по особым правилам.

Перед Светланой встала задача – придумать клички для четвероногих малышей, начинающиеся на букву «П».

«Принцесса, Патрик, Питер, ПанИка. Нужно еще одно имя для девочки. Помогите!» – обратилась к подписчикам в Instagram Бондарчук.

Поклонники живо откликнулись на этот призыв. В комментариях к посту было предложено множество вариантов щенячьих кличек. Фанаты звезды припомнили историю с расставанием Светланы и ее супруга Федора Бондарчука, поэтому самым популярным вариантом оказалось имя «Паулина».

Бывшая жена известного режиссера в своих интервью не раз упоминала, что молодая избранница Бондарчука, актриса Паулина Андреева, не была причиной ее развода. Звездная пара рассталась в 2016 году, сделав официальное заявление в прессе. Экс-супруги и по сей день остаются близкими людьми.