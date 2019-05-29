Денис Никифоров почтил память Андрея Панина в Таиланде

Актер уже несколько раз летал в Таиланд, где проходили съемки картины «Бой с тенью-3: последний раунд».

Известный актер Денис Никифоров, который сыграл главную роль в картине «Бой с тенью», стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». Во время эфира он признался, что актер Андрей Панин, который также играл в этой ленте, оставил большой след в его судьбе. Во время совместных съемок они подружились.

«Он был моим старшим товарищем. Сначала по работе во МХАТе, а затем в этой картине. После его смерти мы с женой Ириной, которая у нас была гримером, отправились в Таиланд, где проходили съемки фильма «Бой с тенью-3: последний раунд». Мы нашли избушку, в которой проходили съемки. Сели на камешек около пещеры, где снималась одна из сцен, как раз, где мы ведем разговор с Андреем. Вот так вдвоем сидим с женой и плачем. Минут десять не могли остановиться. Я никогда не думал, что туда вернусь», — сказал актер.

Также Никифоров рассказал, что однажды в Подольске, где также шли съемки фильма «Бой с тенью», к нему подошла совершенно незнакомая женщина и подарила оберег. Это браслет, состоящий из двенадцати крошечных икон. Три года актер с ним не расставался.

«Не так давно я снова на две недели летал в Таиланд. Опять пришел на то место на скале. Сделал крестик из иконок из этого оберега. В ложбинке разместил фотографию Андрея. Зажег пару свечек. Постоял около той самой пещеры. Я знал, что мне нужно было как-то по-особенному почтить память Андрея, и я считаю, что сделал это», — заявил актер.