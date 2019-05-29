Тодоренко начала обучать полугодовалого сына английскому языку

Ведущая проекта «Пятница с Региной» не забывает о своих материнских обязанностях.

Супруга музыканта Влада Топалова — 28-летняя Регина Тодоренко — в перерывах между съемками разучивает с шестимесячным сыном английские слова. Телеведущая старается разносторонне развивать маленького Мишу. Молодая мама надеется, что ее старания окупятся в будущем.

Напомним, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон учит китайский язык, как, впрочем, и Надежда — дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. В вот дети Примадонны — 5-летние Гарри и Лиза -занимаются французским.

«Вот так в грим-вагоне проходят наши будни с Михаилом Владиславовичем — в перерывах между съемками работаю с сыном. Надеюсь, все мои усилия дадут хороший результат», — отметила Регина.

Несколькими часами ранее возлюбленная Влада Топалова объявила о подготовке к свадьбе. Девушка подметила, что она расписалась с отцом своего первенца еще в октябре. Однако теперь молодожены хотят устроить торжество. Дело в том, что в ЗАГС Регина пришла уже глубоко беременной — в декабре она родила сына Михаила. Поэтому у них просто не было времени на то, чтобы устроить праздник.