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Поклонники в очередной раз заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ

Ведущая предпочитает не комментировать подобные домыслы.

Поклонники в очередной раз заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ
Ксения Бородина / www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина — не только бессменная ведущая телепроекта «Дом-2», счастливая жена и мать, но и большая модница. Звезда телеэкрана любит делиться с подписчиками в Instagram модными образами.

Вот и в этот раз Ксения опубликовала фотографию, на которой предстала в летнем «луке» — она надела белую футболку Chanel, шорты горчичного цвета с высокой талией и лоферы.

«Мамасита в деле», — коротко подписала снимок 36-летняя Бородина.

Большинство поклонников оценили стильный летний look любимой телеведущей, но многие следом обратили внимание на губы Ксении. Некоторые заподозрили ее в их увеличении, а также упрекнули за то, что на снимке она специально делает губы «уточкой».

Комментарии
https://www.instagram.com/borodylia/

«А зачем губы выпячивать?)», «Что с губами?», «Всё класс, но лицо очень прошу тебя, ничего с ним больше не делай, даже самых на вид »безобидных» процедур. Ну ты и так шикарна, ну так чего портить и без того прекрасную природу?!», «Губы уточкой уже не модно, вы же модная», «С губами перебор», «Тебя в губы пчела укусила?», «Эти губы… Бородина все в 2010-м находится», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, недавно Ксения Бородина похвасталась своими люксовыми покупками у себя в Instagram. Так, она призналась, что купила сумку Birkin за 500 тысяч рублей. Также она сообщила, что делает маникюр аж за восемь тысяч рублей.

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Тэги:

InstagramгубыкритикаКсения Бородинаувеличение губ
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Поклонники в очередной раз заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ
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