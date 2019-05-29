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Бывшая жена поздравила Богомолова с назначением на новую должность худрука

Дарья Мороз уверена, что Олег Табаков гордился бы режиссером, доживи он до этого знаменательного дня.

Бывшая жена поздравила Богомолова с назначением на новую должность худрука
Дарья Мороз и Константин Богомолов. фото: globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной. К своим обязанностям он приступит только 25 июня, но его уже представили труппе. Эту информацию подтвердил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, бывший худрук Сергей Голомазов теперь руководит театром в Риге. «Этот сезон для него последний. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову», — пояснил Кибовский.

Одной из первых Богомолова поздравила с назначением на должность его бывшая жена Дарья Мороз. Она опубликовала снимок режиссера, на котором он запечатлен с Олегом Табаковым. «Я думаю, что Олег Палыч сейчас очень был бы горд и рад!! Поздравляю, и поздравляю театр на Малой Бронной!!! Это ура!» — написала артистка.

Присоединились к поздравлениям и многочисленные поклонники Константина. Они уверены, что он блестяще справится со своими обязанностями. Сам Богомолов заявил, что уже поставил для себя задачу. Мужчина хочет вернуть театру былую славу. Новый худрук отметил, что этому во многом должно способствовать хорошее месторасположение учреждения, так как «театр в таком месте не может быть немодным, нелюбимым и непосещаемым».

Богомолов подчеркнул, что смотрит в будущее оптимистично и надеется, что актеры станут его союзниками. Напомним, что ранее Богомолов уже ставил один из своих первых спектаклей в этом театре. Это произошло в 2007 году — речь идет о постановке «Много шума из ничего», пишут ТАСС и Lenta.ru.

Напомним, сейчас Богомолов строит отношения с Ксенией Собчак. Светская львица не так давно объявила, что давно не живет с Максимом Виторганом. Но они по-прежнему остаются родителями для своего сына. А за плечами режиссера брак с Дарьей Мороз. Они развелись в прошлом году, но также поддерживают теплые отношения. У экс-супругов подрастает дочь Анна.

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Дарья МорозКонстантин БогомоловТеатр на Малой Бронной
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Бывшая жена поздравила Богомолова с назначением на новую должность худрука
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