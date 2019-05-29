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Самбурская в Instagram отреагировала на сравнение с «базарной бабой»

32-летняя актриса не смогла смолчать, прочитав нелицеприятный комментарий под фото.

Самбурская в Instagram отреагировала на сравнение с «базарной бабой»
Настасья Самбурская (Фото: Globallookpress.com)

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» — 32-летняя Настасья Самбурская — не оставила без внимания критический комментарий одной из своих подписчиц под ником @enigma_val. Ранее девушка опубликовала в Instagram свежее фото из недавней фотосессии, отметив, что она осталась довольна тем новым дизайнерским пальто.

«Вот бывало со мной такое, наденешь пальто и стоишь в нем, как конь в пальто. А в этом летнем чуде я просто изящная лань, не меньше! Ну вот леди, правда же?» — обратилась к верным почитателям Самбурская.

Оказалось, так считают не все фолловеры Самбурской. Некоторые модный образ раскритиковали.

Сама актриса не смогла смолчать, увидев под фото нелицеприятный отзыв в свой адрес. Настасья тактично ответила подписчице, не став переходить на личности.

Настасья Самбурская поставила на место фанатку
Настасья Самбурская ответила на сравнение с «базарной бабой» (Фото: Instagram.com/samburskaya)

«Внешне леди, а по поведению — базарная баба. Бабу из деревни вывезли, а вот деревню из бабы — нет», — отметила поклонница актриса.

«Примерно, как в ситуации с вами», — подметила Самбурская, не оставив без внимания критический отклик.

Ранее в интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» Настасья Самбурская вспомнила, что еще до того, как она стала актрисой, ей приходилось браться за любую работу, чтобы снять себе достойное жилье. Например, девушка успела поработать в казино. По словам Настасьи, отношения с родителями у нее складывались непросто, поэтому она рано стала самостоятельной.

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Настасья Самбурская
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Самбурская в Instagram отреагировала на сравнение с «базарной бабой»
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