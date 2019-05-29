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Анжелика Варум дважды отметила 50-летний юбилей

День рождения певица встретила в Италии, а спустя несколько дней продолжила отмечать его уже в России.

Анжелика Варум дважды отметила 50-летний юбилей
Анжелика Варум / Global Look Press

В минувшее воскресенье, 26 мая, звезда российской эстрады Анжелика Варум отметила юбилей — певице исполнилось 50 лет. Непосредственно свой день рождения артистка встретила в Италии в компании своего супруга Леонида Агутина.

Музыкант тогда опубликовал трогательное поздравление, адресованное любимой жене, в котором он признался, что судьба по-настоящему его наградила встречей с Анжеликой. Также свои пожелания написала Наталья Подольская, отметив, что она всегда многому училась у Варум.

Однако спустя несколько дней Варум решила второй раз отметить юбилей: на этот раз в своем загородном доме в Подмосковье, в компании близких и друзей.

На вечеринку приехали Наталья Подольская, солист группы «Непара» Александр Шоуа, продюсер Андрей Сергеев и многие другие известные личности.

Для праздника Анжелика Варум выбрала белый наряд — элегантную рубашку в горох и брюки свободного кроя. Гостей мероприятия развлекал Александр Шоуа вместе со своим музыкальным коллективом.

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Анжелика Варумдень рожденияНаталья Подольскаяюбилей
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Анжелика Варум дважды отметила 50-летний юбилей
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