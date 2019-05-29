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Регина Тодоренко объявила о скорой свадьбе

Телеведущая также показала фигуру в белоснежном купальнике, доказав, что уже может надеть платье мечты для торжественной церемонии.

Регина Тодоренко объявила о скорой свадьбе
Регина Тодоренко. фото: eastnews.ru

Пять месяцев назад Регина Тодоренко впервые стала мамой. Своему возлюбленному Владу Топалову она подарила сына Михаила. Примечательно, что телеведущая долгое время скрывала свою беременность. Их отношения с певцом развивались стремительно. В 2017 году они познакомились во время работы в театре, а уже меньше чем через год Влад сделал ей предложение. Влюбленные планировали сыграть свадьбу за границей, но в итоге просто расписались в ЗАГСе 25 октября.

Однако от торжества пара отказываться не стала. По всей видимости, они устроят пышный праздник и вновь обменяются клятвами в этом году. На днях Тодоренко объявила, что готовится к свадьбе. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в белоснежном слитном купальнике и с нежным букетом в руках. «Да! Да! Да! Я выхожу замуж!» — заявила девушка. Подготовка к церемонии сейчас в самом разгаре.

Поклонники обрадовались такой новости и стали поздравлять невесту. «Уррааа! Дождались! Счастья тебе, Регинка», «Ну понятно же за кого, за Топалова, конечно же! Классный парень, настоящий мужчина! Отличная пара!», «Ох ты, молодцы!!!! Счастья вам и вашему малышу», «Как можно быть такой великолепной?» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Тодоренко уже привела себя в форму после родов, поэтому платье мечты должно идеально сесть на ее фигуру. Телеведущей пришлось ограничить себя в еде и усиленно тренироваться, чтобы избавиться от лишнего веса. Теперь в купальнике она выглядит даже лучше, чем раньше. Раньше влюбленные с большой ответственностью подошли к выбору обручальных колец. Скорее всего, теперь они продумают каждую деталь свадьбы, чтобы все прошло идеально.

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Регина Тодоренко объявила о скорой свадьбе
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