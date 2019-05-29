Регина Тодоренко объявила о скорой свадьбе

Телеведущая также показала фигуру в белоснежном купальнике, доказав, что уже может надеть платье мечты для торжественной церемонии.

Пять месяцев назад Регина Тодоренко впервые стала мамой. Своему возлюбленному Владу Топалову она подарила сына Михаила. Примечательно, что телеведущая долгое время скрывала свою беременность. Их отношения с певцом развивались стремительно. В 2017 году они познакомились во время работы в театре, а уже меньше чем через год Влад сделал ей предложение. Влюбленные планировали сыграть свадьбу за границей, но в итоге просто расписались в ЗАГСе 25 октября.

Однако от торжества пара отказываться не стала. По всей видимости, они устроят пышный праздник и вновь обменяются клятвами в этом году. На днях Тодоренко объявила, что готовится к свадьбе. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в белоснежном слитном купальнике и с нежным букетом в руках. «Да! Да! Да! Я выхожу замуж!» — заявила девушка. Подготовка к церемонии сейчас в самом разгаре.

Поклонники обрадовались такой новости и стали поздравлять невесту. «Уррааа! Дождались! Счастья тебе, Регинка», «Ну понятно же за кого, за Топалова, конечно же! Классный парень, настоящий мужчина! Отличная пара!», «Ох ты, молодцы!!!! Счастья вам и вашему малышу», «Как можно быть такой великолепной?» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Тодоренко уже привела себя в форму после родов, поэтому платье мечты должно идеально сесть на ее фигуру. Телеведущей пришлось ограничить себя в еде и усиленно тренироваться, чтобы избавиться от лишнего веса. Теперь в купальнике она выглядит даже лучше, чем раньше. Раньше влюбленные с большой ответственностью подошли к выбору обручальных колец. Скорее всего, теперь они продумают каждую деталь свадьбы, чтобы все прошло идеально.