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Последнее унижение: при жизни Диана успела отомстить Чарльзу за неудавшийся брак

Сама Елизавета II не посмела отказать Леди Ди в ее просьбе.

Последнее унижение: при жизни Диана успела отомстить Чарльзу за неудавшийся брак
Принцесса Диана так и не смогла простить принца Чарльза. Фото: globallookpress

О том, что отношения принцессы Дианы и принца Чарльза далеки от идеальных, британские подданные узнали спустя пять лет после свадьбы королевской пары. Сообщалось, что принц Уэльский возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз, а через некоторое время во всеуслышание объявил, что его брак «полностью разрушен».

Диана не смогла простить мужу равнодушия и неверности. Она неоднократно откровенничала с прессой, что вредило его репутации, а незадолго до развода отомстила принцу, устроив скандальную выходку в Букингемском дворце.

Затем, как все знают, последовал развод. Ей было категорически запрещено появляться на людях со все еще официальным супругом. Но в 1993 году, перед государственным банкетом в честь президента Португалии, Диана позвонила самой Елизавете II и просто уведомила ее, что придет на мероприятие.

Королева была единственной, кто мог дать леди Спенсер разрешение на этот выход в свет. Как рассказал одноклассник принца Чарльза и королевский репортер Росс Бенсон, монархиня просто не посмела отказать невестке.

«По той простой причине, что королева испугалась Дианы. Того влияния, которое она оказывала на своих сыновей, Уильяма и Гарри», – считает эксперт.

Блистательная Леди Ди появилась на дворцовом банкете и стояла рядом с Чарльзом – «мужем, который ее ненавидел». Это был неслыханно дерзкий поступок, ставший для принца сокрушительным ударом.

«Она затмила его, перехитрила и, наконец, унизила», – цитирует Росса Бенсона Express.

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Елизавета IIпринц ЧарльзПринцесса Дианаразвод
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Последнее унижение: при жизни Диана успела отомстить Чарльзу за неудавшийся брак
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