Яна Рудковская устроила шикарный завтрак по особому поводу

Яна Рудковская почти ежедневно радует поклонников, публикуя снимки роскошных завтраков. На кадрах, которые продюсер публикует в Instagram, на ее столе можно увидеть небольшие порции полезных и вкусных блюд, обязательные цветочные букеты и идеальную сервировку.

Но один из своих последних завтраков назвала «шикарным» даже сама Яна. Как сообщила Рудковская, небольшое застолье устроено по особому поводу, в честь выхода ностальгического трека Димы Билана «Про белые розы». На опубликованной продюсером фотографии можно увидеть огромный букет красных роз, переданный кем-то из фанатов.

«По-шикарному сегодня завтракаем… Не знаю, у кого как, а у меня этот трек в голове уже месяц, с момента его рождения! Спасибо, Дима, что, несмотря на твой статус и имидж модного артиста, пошел на эту авантюру. Ждете клипа?» – пишет Рудковская.

Подписчики блога оказались почти единодушны, отметив в комментариях, что завтрак действительно получился у продюсера одним из лучших. Многие заявили, что очень ждут выхода нового видео Билана.

Накануне Яна Рудковская неожиданно призналась, что когда-то у нее был роман с ее подопечным. В эфире Love Radio продюсер заявила, что продолжила бы отношения с Димой Биланом, не встреть она будущего мужа Евгения Плющенко.