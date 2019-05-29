Не смешно: лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн

Актриса увидела животное на улице и подошла, чтобы погладить. Лошади не понравилась подобная "фамильярность".

Актриса Джессика Честейн знаменита не только своими фильмами. Она блистала в таких картинах, как «Марсианин», «Люди Икс: Темный феникс», «Цель номер один». А еще звезда очень любит животных и не может пройти мимо них. Недавно во время прогулки по городу ее взгляд упал на лошадь, на которой катали посетителей парка.

Актриса так прониклась воспитанной лошадкой, что решила подойти к ней поближе и сфотографироваться. Владелец животного заверил, что можно не опасаться, ибо лошадь очень воспитанная. Но что-то пошло не так и животное укусило голливудскую звезду за грудь.

Видео своих приключений Честейн выложила в соцсети, подписав ролик: «Не могу поверить, что я осталась жива».

Отрывок посмотрели более полумиллиона человек, многие пытаются выяснить: было актрисе скорее больно или попросту страшно, сообщает Пятый канал.



Недавно исполнители главных ролей в очередной части супергеройского фильма «Люди Икс» Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой побывали в Москве. Актеры посетили некоторые достопримечательности столицы и поделились своими впечатлениями, пишет сайт Актуальные новости.