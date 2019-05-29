НОВОСТИ

Не смешно: лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн

Актриса увидела животное на улице и подошла, чтобы погладить. Лошади не понравилась подобная "фамильярность".

Не смешно: лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
Лошадь укусила актрису Джессику Честейн за грудь ФОТО: стоп-кадр с видео

Актриса Джессика Честейн знаменита не только своими фильмами. Она блистала в таких картинах, как «Марсианин», «Люди Икс: Темный феникс», «Цель номер один». А еще звезда очень любит животных и не может пройти мимо них. Недавно во время прогулки по городу ее взгляд упал на лошадь, на которой катали посетителей парка.

Актриса так прониклась воспитанной лошадкой, что решила подойти к ней поближе и сфотографироваться. Владелец животного заверил, что можно не опасаться, ибо лошадь очень воспитанная. Но что-то пошло не так и животное укусило голливудскую звезду за грудь.

Видео своих приключений Честейн выложила в соцсети, подписав ролик: «Не могу поверить, что я осталась жива».
Отрывок посмотрели более полумиллиона человек, многие пытаются выяснить: было актрисе скорее больно или попросту страшно, сообщает Пятый канал.

Недавно исполнители главных ролей в очередной части супергеройского фильма «Люди Икс» Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой побывали в Москве. Актеры посетили некоторые достопримечательности столицы и поделились своими впечатлениями, пишет сайт Актуальные новости.

Вам может быть интересно:

В хозяйстве пригодится: Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа лошадь и двух терьеров Пахать как лошадь или жить на алименты: Чехова и Бледанс рассказали о жизни после развода Ляйсан Утяшева сфотографировалась с лошадью в пальто

Тэги:

актрисаДжессика ЧестейнживотныелошадьЛюди Икс: Темный Феникс
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не смешно: лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
Интересно?
Поделись с друзьями: