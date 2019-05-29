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Рита Дакота пожаловалась на приставания женатого мужчины

Певица заявила, что судьба будто специально издевается над ней.

Рита Дакота пожаловалась на приставания женатого мужчины
Рита Дакота/globallookpress.com

Певица Рита Дакота в соцсетях рассказала о приставаниях женатого мужчины. В своем посте возмущенная певица не обошлась без нецензурной лексики. По словам исполнительницы, за ней не так давно начал ухаживать красивый парень. Он, как отмечает Рита, конечно, не ее типаж, однако «взял нахрапом». Молодой человек писал очень нежные сообщения, купил ей в Милане кроссовки, приехал на ее концерт в Санкт-Петербурге. В ночных переписках величал ее «крошкой». В итоге певица решила сходить с ним на свидание, но в последний момент выяснилось, что он женат.

К Дакоте приставал женатый мужчина/globallookpress.com

«И после долгого игнора в ответ на очередную ночную «крошку/малышку» я ему отвечаю, что общаться с ним не хочу и сильно соболезную его жене, на что получаю ответ: «А у жены моей все хорошо, ей не надо соболезновать». Занавес. Откуда развелось столько мерзких днищенских мужиков? И конкретно в моем случае он на что рассчитывал?» — задалась вопросом певица.

По словам исполнительницы, вполне существовала вероятность, что она в него влюбится. Также она могла оказаться рано или поздно с ним в постели.

Звезда хотела бы предложить законопроект, по которому все женатые мужчины обязаны носить кольца. Это помогло бы избежать женщинам неприятных ситуаций.

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Влад Соколовскийженатый мужчинаРита Дакота
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Рита Дакота пожаловалась на приставания женатого мужчины
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