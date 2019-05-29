Новое фото Кудрявцевой с 31-летним мужем привлекло внимание Гузеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, отдыхает в Майами. Ранее на личной страничке в своем микроблоге она уже делилась снимками с девятимесячной дочкой Машей. А несколькими часами ранее 48-летняя Лера выложила новое фото, на котором запечатлена с возлюбленным. Пара счастлива и не скрывает этого.

Ни для кого не секрет, что телеведущая старше своего избранника на шестнадцать лет. В августе 2018 года она подарила мужу ребенка. Для Леры эти роды стали вторыми. У нее есть старший сын Жан Ленюк, которому исполнилось 29 лет.

Не оставила без внимания свежий снимок Леры Кудрявцевой с мужем и ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева.

«Моя красавица!» — отметила актриса в комментариях под фото.

Не все подписчики остались довольным платьев Кудрявцевой на фото, некоторые посчитали, что оно «полнит» ее. Другие предположили, не ждет ли телеведущая вновь ребенка!

Ранее Кудрявцева жаловалась в микроблоге на старость, заговорив о том, что ей всегда хотелось бы оставаться молодой и привлекательной.