В семье Аллы Пугачёвой готовится тайная свадьба

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад в скором времени женится. Его избранницей стала бухгалтер из Казани по имени Гузель. Девушка приехала в столицу на заработки, где и познакомилась с молодым человеком. Дома у нее остался 14-летний сын от предыдущих отношений.

По словам Влада, он абсолютно счастлив. Пока молодой человек живет на съемной квартире со своей избранницей. Однако уже через месяц из жилья съедут квартиранты и тогда он поселится с будущей женой в районе станции метро «Аэропорт». Несколько лет назад жилье ему подарила Алла Пугачёва. Кстати, у Влада есть еще одна квартира, которая находится в Кузьминках. Она ему досталась от отца, младшего брата Примадонны Евгения.

Как говорит Влад Пугачев, точную дату свадьбы он оглашать не планирует. Боится, что сбегутся репортеры, а лишнее внимание ему не нужно. Молодой человек считает, что свадьба — это личный праздник и незнакомым людям на нем присутствовать вовсе не обязательно. Свадьба будет тайной. Также он не уточняет, приедет ли поздравить молодоженов Алла Пугачёва.

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Артистка много лет назад спасла Влада от верной смерти. Мужчина употреблял запрещенные вещества. Супруга Максима Галкина оплатила дорогостоящее лечение для родственника в Израиле. Молодой человек какое-то время был парализован. После реабилитации он трудился охранником. Влад Пугачёв прекрасно помнит поступок звёздной тети и не устает благодарить ее.

У Влада есть сын Евгений. Его опекуном также является Пугачева. Она не раз брала ребенка к себе домой в шикарный замок в деревне Грязи. Его можно было увидеть в компании сыновей звезды – Лизы и Гарри, сообщает «Комсомольская правда».