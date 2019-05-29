НОВОСТИ

Время отдыхать: 47-летняя Елена Корикова поделилась снимками из Черногории

Первым фото актрисы оценил композитор и певец Игорь Николаев.

Время отдыхать: 47-летняя Елена Корикова поделилась снимками из Черногории
Елена Корикова и Даниил Страхов (Фото: кадр из сериала "Бедная Настя")

47-летняя Елена Корикова отправилась в отпуск. Однако вместо популярных курортов — Мальдив, Бали и Таиланда — знаменитость отдала предпочтение Черногории. Напомним, что ранее своими снимками с мальдивских пляжей уже делилась Анастасия Волочкова, Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым, Анастасия Макеева, Ольга Бузова и многие другие.

В Таиланде еще в марте с семьей отдыха ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и модель Виктория Боня. Старший внук Пугачевой- 28-летний Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова новогодние каникулы провели на Бали. Там же отпуск проводит фигуристка Аделина Сотникова.

К слову, актриса из сериала «Бедная Настя» Елена Корикова опубликовала первые снимки из путешествия. В кадре партнерша Даниила Страхова позирует в рубашке свободного кроя и светло-голубых джинсах. Снимки актрисы оценил и композитор Игорь Николаев.

Актриса Елена Корикова
Елена Корикова отдыхает в Черногории (Фото: Instagram.com/korikova_official)
Елена Корикова
Актриса поделилась свежими снимками из отпуска (Фото: Instagram.com/korikova_official)

«Всем моим подписчикам привет из Черногории!» — отметила Елена.

Напомним, что в сериале «Бедная Настя» Елена Корикова снялась вместе с Даниилом Страховым, Екатериной Климовой, Мариной Александровой и Петром Красиловым.

Вам может быть интересно:

Макеева разделась ради фотосессии, прикрыв наготу тюльпанами Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой «Великолепного века» Мерьем Узерли Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым

Тэги:

Даниил СтраховЕкатерина КлимоваЕлена Кориковасериал "Бедная Настя"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Время отдыхать: 47-летняя Елена Корикова поделилась снимками из Черногории
Интересно?
Поделись с друзьями: