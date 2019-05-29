Время отдыхать: 47-летняя Елена Корикова поделилась снимками из Черногории

47-летняя Елена Корикова отправилась в отпуск. Однако вместо популярных курортов — Мальдив, Бали и Таиланда — знаменитость отдала предпочтение Черногории. Напомним, что ранее своими снимками с мальдивских пляжей уже делилась Анастасия Волочкова, Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым, Анастасия Макеева, Ольга Бузова и многие другие.

В Таиланде еще в марте с семьей отдыха ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и модель Виктория Боня. Старший внук Пугачевой- 28-летний Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова новогодние каникулы провели на Бали. Там же отпуск проводит фигуристка Аделина Сотникова.

К слову, актриса из сериала «Бедная Настя» Елена Корикова опубликовала первые снимки из путешествия. В кадре партнерша Даниила Страхова позирует в рубашке свободного кроя и светло-голубых джинсах. Снимки актрисы оценил и композитор Игорь Николаев.

«Всем моим подписчикам привет из Черногории!» — отметила Елена.

Напомним, что в сериале «Бедная Настя» Елена Корикова снялась вместе с Даниилом Страховым, Екатериной Климовой, Мариной Александровой и Петром Красиловым.