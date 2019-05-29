«Одна и единственная»: Мерьем Узерли поздравила маму с 70-летием

Несколькими днями ранее звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала на личной страничке в Instagram свежие снимки из семейного альбома. В кадре актриса запечатлена с мамой Урсулой Узерли и пятилетней дочкой Ларой.

Партнерша Халита Эргенча позирует на фото с букетом цветов. В комментариях она обратилась к родительнице, поздравив маму с днем рождения. Урсуле исполнилось 70 лет.

«С днем рождения! Одна и единственная мама!!! 70 лет… Люблю тебя сильно, ты лучшая», — подписала снимок Мерьем Узерли.

Ранее актриса публиковала в Instagram личные фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля. На светском мероприятии Мерьем Узерли познакомилась с российской актрисой, экс-участницей «Дома-2» Викторией Боней. Звезда сериала «Великолепный век» выложила в микроблоге совместный снимок с девушкой.

Напомним, что в турецком сериале Мерьем Узерли сыграла роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем. Партнером актрисы стал Халит Эргенч. После того, как Мерьем покинула проект, ее место на съемочной площадке заняла Вахиде Гердюм.