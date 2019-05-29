Украинский рэпер указал Лолите на лишние килограммы и отсутствие вкуса в одежде

Известная певица Лолита приняла участие в юмористическом баттле с рэпером из Украины Киевстонером. Они встретились у блогера Ильи Соболева на его программе «Площадка для оскорблений». Надо сказать, что во время эфира Лолита и рэпер унижали друг друга, как могли. Программа хоть и была шуточной, но некоторые высказывания были очень обидными для оппонента.

К примеру, Киевстонер сразу же указал Лолите, что она пришла на шоу в очень странной одежде. Ее рэпер сравнил с занавеской. «Вам нужно отдать одежду в «Жить здорово!», потому что вечно ходите в какой-то занавеске», — заявил музыкант.

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Лолита во время эфира, конечно, в долгу не осталась. У 27-летнего молодого человека есть лишний вес. Певица заявила, что если даже рэперу отрезать голову, то она еще два дня будет набирать вес. Поняв, что шутки переходят все грани, Киевстонер пошел в наступление. Он напомнил Лолите, что когда-то у нее были проблемы с алкоголем. Музыкант сказал, что первым словом исполнительницы, когда она появилась на свет, было: «Хорошо пошла!» Также он заметил, что у певицы самой есть лишний вес. Ему бы хотелось, чтобы на эстраде было как можно больше новых исполнительниц, «а не одна увеличивалась».

По итогам баттла ведущий признал, что шутки Лолиты были куда искрометнее. При этом сама Лолита не переставала балагурить и после шоу. Например, она заявила, что решила участвовать в этом проекте за большие деньги, сообщает «Комсомольская правда».