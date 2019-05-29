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Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом

Телеведущая хочет дать возможность детям заниматься тем, чем они сами пожелают.

Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом
Ксения Бородина/globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина в nstagram порассуждала о своих детях и о том, кем они хотят стать в будущем. Сама она хочет дать им возможность найти в жизни свой путь, который будет им действительна интересен. Младшей дочери Теоне, как говорит Бородина, пока еще рано задумываться о карьере. У нее все впереди и сейчас девочку, по признанию Бородиной, интересуют очень многие вещи.

А вот старшая дочь звезды Маруся, судя по всему, со своими предпочтениями уже определилась. Она мечтает работать дипломатом. Хотя не факт, что это в будущем станет ее главным занятием в жизни. Это прекрасно понимает и сама Бородина.

«Конечно, есть истории, когда кто-то прямо с ранних лет понимает, что больше всего нравится. Как школьница и Ставрополя, которая на днях мировую олимпиаду по философии выиграла. Вот она, я уверена, уже со всем определилась. Но я свою задачу вижу именно в том, чтобы дать детям возможность заняться ровно тем, чем они захотят», — сказала популярная телеведущая.

Добавим, что Ксения Бородина очень часто рассказывает в социальных сетях о своих дочерях и делится их успехами. Девочки ведущий проекта «Дом-2» растут очень разносторонними личностями. Кстати, не так давно Бородина хвасталась покупкой дорогой машины. Она приобрела белоснежный «Гелендваген», стоимость которого составляет 13 миллионов рублей. Телеведущая сказала, что белые автомобили ее давняя страсть, поэтому она не смогла устоять, когда увидела дорогую машину.

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Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом
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