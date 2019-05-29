НОВОСТИ

Как непросто Кейт и Меган! Журналисты нашли странные правила жизни британской королевской семьи

Многие из традиций насчитывают многовековую историю.

Как непросто Кейт и Меган! Журналисты нашли странные правила жизни британской королевской семьи
Фото: Global Look Press

Британская королевская семья известна своим безупречными нарядами, вежливыми манерами и в целом королевским поведением. Однако, чтобы быть членом королевской семьи, необходимо соблюдать длинный список правил и положений. Издание Express.co изучила десятку самых странных.

1. Если королева встает, все должны сделать то же. Все также должны перестать есть, когда есть заканчивает Ее величество.

2. Наследники путешествуют отдельно. Это правило действует в интересах сохранения престола, ведь в катастрофе могут погибнуть все претенденты на трон. Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям это правило нарушают и путешествуют вместе с детьми. Но когда их старшему сыну Джорджу исполнится 12, он будет ездить отдельно от отца. К слову, по этой же причине Уильям и Чарльз никогда не путешествуют вместе.

3. После 18.00 шляпки меняют на тиары. Это, в основном касается публичных мероприятий. История этого обычая уходит в глубину столетий. Для замужних дам тиара была знаком статуса и показывала, что дама не ищет себе мужа. А для джентльмена тиара служила знаком – с этой женщиной завязывать отношения нельзя.

4. Брачные предложения требуют разрешения королевы. Королева одобрила все браки своих детей и внуков — от принца Эндрю и Ферги до предложений принца Чарльза Диане и Камилле Паркер Боулз. Совсем недавно королева согласилась с предложением Уильяма Кейт Миддлтон, и когда принц Гарри попросил Меган Маркл выйти за него замуж.

5. Свадебные букеты должны содержать мирт, символизирующий надежду и любовь. Эта традиция восходит к свадьбе королевы Виктории и старшей дочери принца Альберта.

6. Королева выбирает яркие цветные одежды. Но при этом в путешествии есть положено иметь один черный наряд на случай чьей-то смерти для выражения скорби.

7. Свадебные платья требуют одобрения королевы. Впрочем, королевские эксперты считают, что это не совсем правило, а, скорее, вежливость по отношению к Ее величеству.

8. В еде запрещены моллюски, которые могут привести к отравлению и аллергии, и чеснок из-за его специфического запаха.

9. Королева пьет чай особенным способом. Листовой чай для монарха всегда заварен а чайнике, а пьет напиток королева только из фарфоровой чашки. При этом обязательно будет использоваться ситечко. А вот мизинец в процессе питья никто не оттопыривает.

10. Нельзя играть в «Монополию». Считается, что такая забава слишком порочна.

Вам может быть интересно:

Беспрецедентные шаги: стало известно, как на самом деле Елизавета II относится к Меган Маркл «В этой семье мы так не разговариваем»: Елизавета II осадила Меган Маркл, устроившую скандал из-за яйца Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIкоролевские правила
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как непросто Кейт и Меган! Журналисты нашли странные правила жизни британской королевской семьи
Интересно?
Поделись с друзьями: