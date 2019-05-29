Как непросто Кейт и Меган! Журналисты нашли странные правила жизни британской королевской семьи

Британская королевская семья известна своим безупречными нарядами, вежливыми манерами и в целом королевским поведением. Однако, чтобы быть членом королевской семьи, необходимо соблюдать длинный список правил и положений. Издание Express.co изучила десятку самых странных.

1. Если королева встает, все должны сделать то же. Все также должны перестать есть, когда есть заканчивает Ее величество.

2. Наследники путешествуют отдельно. Это правило действует в интересах сохранения престола, ведь в катастрофе могут погибнуть все претенденты на трон. Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям это правило нарушают и путешествуют вместе с детьми. Но когда их старшему сыну Джорджу исполнится 12, он будет ездить отдельно от отца. К слову, по этой же причине Уильям и Чарльз никогда не путешествуют вместе.

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3. После 18.00 шляпки меняют на тиары. Это, в основном касается публичных мероприятий. История этого обычая уходит в глубину столетий. Для замужних дам тиара была знаком статуса и показывала, что дама не ищет себе мужа. А для джентльмена тиара служила знаком – с этой женщиной завязывать отношения нельзя.

4. Брачные предложения требуют разрешения королевы. Королева одобрила все браки своих детей и внуков — от принца Эндрю и Ферги до предложений принца Чарльза Диане и Камилле Паркер Боулз. Совсем недавно королева согласилась с предложением Уильяма Кейт Миддлтон, и когда принц Гарри попросил Меган Маркл выйти за него замуж.

5. Свадебные букеты должны содержать мирт, символизирующий надежду и любовь. Эта традиция восходит к свадьбе королевы Виктории и старшей дочери принца Альберта.

6. Королева выбирает яркие цветные одежды. Но при этом в путешествии есть положено иметь один черный наряд на случай чьей-то смерти для выражения скорби.

7. Свадебные платья требуют одобрения королевы. Впрочем, королевские эксперты считают, что это не совсем правило, а, скорее, вежливость по отношению к Ее величеству.

8. В еде запрещены моллюски, которые могут привести к отравлению и аллергии, и чеснок из-за его специфического запаха.

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9. Королева пьет чай особенным способом. Листовой чай для монарха всегда заварен а чайнике, а пьет напиток королева только из фарфоровой чашки. При этом обязательно будет использоваться ситечко. А вот мизинец в процессе питья никто не оттопыривает.

10. Нельзя играть в «Монополию». Считается, что такая забава слишком порочна.