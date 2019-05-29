Любовь Успенская похвасталась рецептом рыбного торта с красной икрой

«Королева русского шансона» Любовь Успенская в Instagram разместила видеозапись. На кадрах можно увидеть, как она готовит рыбный торт. «Всем советую приготовить! Рыбный тортик от Любы Успенской. Очень вкусно и, что немаловажно, быстро!» — заявила Любовь Успенская.

«Ура! У меня сегодня выходной и я решила порадовать всех моим домочадцев вот этим тортом. Испекла блины. Сверху кладем слой блинов, потом сыр тонким слоем. Потом красная малосольная рыба. Потом опять блин и получился такой наполеон из красной икры и малосольной рыбы. Сейчас попробуем на вкус», — заявила Любовь Успенская.

Отметим, что не так давно у известной певицы, по слухам, возникли серьезные проблемы со здоровьем. Она отменила несколько своих выступлений в городах Сибири. Впрочем, позже Любовь Успенская дала концерты и огорошила на одном из них признанием, что сейчас ее следует считать королевой рэпа.

Добавим, что давний друг Успенской Михаил Шуфутинский удивлялся в студии у Аллы Довлатовой, почему исполнительница не поздравила его с днем рождения. Он заявил, что, видимо, у подруги много дел. В то же время он опроверг слухи о проблемах с ее здоровьем. Шуфутинский отметил, что если бы с исполнительницей было что-то серьезное, то ему обязательно сообщили.