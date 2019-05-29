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«Это действительно страшно!»: счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата

Томас Маркл уверен, что сестра оставила его без поддержки.

«Это действительно страшно!»: счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
Фото: globallookpress

Нередко счастливая и успешная жизнь одного члена семьи во многом благотворно во всех смыслах сказывается и на других ее представителях. Но не менее часто встречаются и такие истории, когда внезапная слава одного буквально губит жизни других родственников. История Меган Маркл и ее сводного брата Томаса – как раз такой случай.

Сегодня мужчина признается, что его жизнь находится на самой низшей точке и все из-за того, что он оказался в центре внимания прессы без поддержки венценосной родственницы. Теперь каждый его шаг, каждое слово в его городе рассматривается под микроскопом, люди говорят и то, что было, и чего не было. Из-за слабого зрения он был вынужден отказаться от работы стекольщика, которая приносила неплохой доход, и найти новую работу он не может – все отказываются принимать в свой коллектив человека, о котором постоянно что-то говорят и что-то пишут.

Это, по словам Томаса Маркл, привело к тому, что он его невеста Дарлин, ее сын и дев собаки оказались бездомными. Они вынуждены снимать номер в гостинице, что сильно бьет по карману, потому что никто в городе не хочет сдавать им дом.

«Это не просто нижняя точка в жизни, это страшно, это действительно неудобно иметь такое неопределенное будущее», — приводит слова мужчины издание Еxpress.co.

Между тем, герцог и герцогиня Сассекские уже начали планировать большое путешествие по Южной Африке вместе со своим сыном Арчи.

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«Это действительно страшно!»: счастливое замужество Меган Маркл разрушило жизнь ее сводного брата
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