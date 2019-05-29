Гоген Солнцев пожаловался на проблемы в семейной жизни с пожилой женой

Известный шоумен Гоген Солнцев разместил в Instagram снимок с женщиной, которая как две капли воды похожа на Примадонну отечественной сцены Аллу Пугачеву. Фрик заявил, что лучше бы на его пути встретилась «женщина, которая поет». С ней, как он считает, шоумен бы обрел настоящее семейное счастье.

«Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле. Уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной. Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс на моё предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит. Хотя, разумеется, время не имеет сослагательного наклонения. Надеюсь в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня», — заявил Гоген Солнцев, намекнув, что у него сейчас не все гладко в семейных отношениях.

Отметим, что супругой фрика Гогена Солнцева является 63-летняя Екатерина Терешкович. Дама постоянно провоцирует скандалы и с ней шоумену приходится очень нелегко, хотя, надо признать, он пока стойко терпит ее выкрутасы. Не так давно, например, она разодралась с персоналом в санатории.

Также всем памятен скандал, который дама закатила на съемках программы на одном из центральных каналов. Женщина набросилась с кулаками на свою дочь, приревновав ее к Гогену Солнцеву. После этого в Сети появилась петиция с требованием запретить показывать ток-шоу в прайм-тайм на центральных каналах. Ее, кстати, подписала актриса Мария Шукшина.