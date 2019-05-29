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Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова полтора года скрывала рождение дочери

Актриса показала своим поклонникам трогательную фотографию с малышкой.

Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова полтора года скрывала рождение дочери
Анна Пескова. фото: globallook.com

Неожиданным признанием огорошила своих многочисленных поклонников актриса Анна Пескова. Оказывается, полтора года назад она стала мамой. Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Морские дьяволы» очень тщательно скрывала радостное событие и, как признается звезда, предпочла бы молчать и дальше. Но неожиданно информация попала в СМИ. Так что артистка предпочла не провоцировать волны слухов и домыслов и все рассказать все сама на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Анны, «раскрыть карты» она планировала немного позже, 4 июня на премьере фильма «Донбасс», которая состоится в кинотеатре «Октябрь». Уже на съемках фильма она находилась в «интересном положении» и родила девочку через два с половиной месяца после работы над фильмом. Артистка признается, что ее положение на работоспособности не отразилось. Напротив, малышка давала будущей маме силы.

«Все, даже самые сложные сцены я выполняла сама, разве что для финальной сцены моей героини режиссёр Ренат Давлетьяров нашел мне дублера», — пишет Анна Плетнева.

Напомним, накануне в третий раз стала мамой другая российская актриса Анастасия Цветаева, которая уже много лет живет в Израиле. Своему супругу звезда подарила сына.

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актрисаАнна Песковарождение дочери
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Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова полтора года скрывала рождение дочери
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