Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова полтора года скрывала рождение дочери

Неожиданным признанием огорошила своих многочисленных поклонников актриса Анна Пескова. Оказывается, полтора года назад она стала мамой. Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Морские дьяволы» очень тщательно скрывала радостное событие и, как признается звезда, предпочла бы молчать и дальше. Но неожиданно информация попала в СМИ. Так что артистка предпочла не провоцировать волны слухов и домыслов и все рассказать все сама на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Анны, «раскрыть карты» она планировала немного позже, 4 июня на премьере фильма «Донбасс», которая состоится в кинотеатре «Октябрь». Уже на съемках фильма она находилась в «интересном положении» и родила девочку через два с половиной месяца после работы над фильмом. Артистка признается, что ее положение на работоспособности не отразилось. Напротив, малышка давала будущей маме силы.

«Все, даже самые сложные сцены я выполняла сама, разве что для финальной сцены моей героини режиссёр Ренат Давлетьяров нашел мне дублера», — пишет Анна Плетнева.

Напомним, накануне в третий раз стала мамой другая российская актриса Анастасия Цветаева, которая уже много лет живет в Израиле. Своему супругу звезда подарила сына.