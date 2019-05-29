Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско

Друзья 88-летнего актера Ивана Краско бьют тревогу – звезда театра и кино на старости лет оказался практически на улице. Соседи звезды по загородному дому под Петербургом в поселке Керро, где любил когда-то проводить время артист, с негодованием рассказывают, что здесь уже давно пасутся бывшие, нынешние и будущие жены Ивана Краско и их многочисленные родственники.

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Да и юридически все давно, как говорится, «распилено» между алчными родственниками. Но большая часть досталась дочери Юлии, которую родила звезде вторая супруга актера Кира. Она же является матерью и скончавшегося Андрея Краско. Вообще-то Юлия живет в Польше, но когда ей для оформления гражданства потребовалась недвижимость, она позвонила отцу и он тут же помчался и выполнил все, о чем его просила дочь.

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Андрей Краско в свое время тоже приобрел дачу под Питером, но пожить в ней толком не успел. После смерти сына актер решил продать дом, деньги поделить между наследниками, а на копейки от своей доли купить комнату в коммуналке. Но тут артист женился на Наталье Шевель, которая, стремясь побыстрее получить дивиденды от знаменитой фамилии, потратила деньги на путешествия и дорогие наряды. Кстати, и квартиру Андрея Краско на «Елизаровской», за которую он был очень благодарен своему отцу, тоже поделили между собой дети Андрея, пишет «Собеседник».

Была, конечно, квартира и у самого Ивана Краско – в центре Питера, около Крюкова канала, которую звезде в свое время подарил губернатор. Но она досталась очередной супруге артиста Наталье Вяль и их общим сыновьям Ивану и Федору. Бывшая жена выделила комнату Краско и даже прописала его. Но новому избраннику женщины жить было негде, тогда Иван Иванович просто уехал к бывшей теще, Галине Дмитриевне, маме Вяль.

Сейчас Иван Иванович занимает самую маленькую комнату. В просторной живет Наталья Николаевна с детьми, а в третьей комнате находится ее мастерская. Но он счастлив оттого, что живет за стенкой со своими сыновьями.

Что теперь будет с Иваном Краско, неизвестно. В театре имени Комиссаржевский не спешат выделять служебное жилье, мол, сколько квартир не давай, все женам раздаст. А им сегодня и дела теперь до звезды кино нет. Потому, на все свои деньги 88-летний актер купил баньку в селе Вартемяги под Питером. На строительство дома денег нет. В театре рассказывают, что Краско начал поговаривать о переезде в Дом ветеранов сцены.