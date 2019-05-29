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Литва потребовала пересмотра итогов Евровидения-2019

По мнению местного вещателя, исполнителя от этой прибалтийской страны лишили важного балла.

Литва потребовала пересмотра итогов Евровидения-2019
ФОТО: EUROVISION.TV

Как известно, представитель Литвы на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2019 Юриюс Векленко не прошел в финальную стадию шоу. Ему не хватило всего лишь одного балла. По этому поводу, как стало известно накануне, генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржадас обратился в Европейский вещательный союз за разъяснениями, сообщает LRT.

В заявлении отмечается, что по подсчетам итальянского вещателя RAI, зрители Италии присудили литовскому артисту тот самый недостающий балл. И потому, Векленко должен был принять участие в финале конкурса. Как отмечает Sputnik Литва, автор обращения подчеркивает, что литовский вещатель шоу вполне мог бы удовлетвориться простым признанием ошибки со стороны Европейского вещательного союза. А вот исполнитель может потребовать и серьезной денежной компенсации за эту ошибку организаторов.

При этом сам Векленко отнесся к новостям философски, отметив, что все произошло так, как произошло. Участники финала – тоже артисты достойные, и пересматривать итоги конкурса смысла нет.

Напомним, недавно Европейский вещательный союз уже пересматривал итоги подсчета голосов в финале шоу, благодаря чему российскому исполнителю Сергею Лазареву был добавлен один балл. Однако, на конечный результат это никакого влияния не оказало.

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Тэги:

Евровидение 2019итоги конкурсаСергей Лазарев
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Литва потребовала пересмотра итогов Евровидения-2019
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