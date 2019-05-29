«А собаку зовут Филя»: в день пограничника Иван Ургант высмеял третье место Лазарева на Евровидении-2019

По мнению ведущего, именно этот российский артист стоит на страже российских границ.

После того, как оправдались все опасения скептиков и критиков выбора представителя России на музыкальном конкурсе Евровидение-2019, когда Сергей Лазарев занял только третье место, наши звезды, конечно, поддержали певца. Впрочем, не обошлось и без шуток на эту тему.

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Известный остряк Иван Ургант «прошелся» по итогам конкурса в своей вечерней программе минувшим вечером, когда российские пограничники отмечали день своих войск. Начав шоу, ведущий задумался, кто бы из наших звезд мог стать олицетворением знаменательной даты. И Иван решил, что на эту роль как раз и подойдет Сергей Лазарев, и показал фотоколлаж, на котором артист изображен стоящим в форме пограничника с немецкой овчаркой.

«Он специально занял третье место на Евровидении, чтобы ни один враг в следующем году не смог пересечь российскую границу. Молодец! А собаку зовут Филя», — отметил ведущий в программе «Вечерний Ургант».

Напомним, шутки известного ведущего всегда быстро уходят, что называется, в народ становятся популярными. Одна из таких острот также прозвучала недавно в авторской программы звездного ведущего, когда Иван Ургант пошутил над речью Константина Эрнста в финале детского «Голоса».