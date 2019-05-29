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Сергей Шнуров раскрыл секрет нового свадебного снимка

К личной жизни артиста фотография не имеет никакого отношения.

Сергей Шнуров раскрыл секрет нового свадебного снимка
Фото: страница Сергея Шнурова в Instagram

Пару недель назад лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров немало переполошил социальные сети свадебной фотографией, сделанной на берегу моря. На ней музыкант в соответствующем антураже и строгом костюме предстал перед поклонниками настоящим женихом. И все бы ничего, но ведь известно, что певец, после расставания с Матильдой, уже женился в четвертый раз. На этот раз избранницей Сергея стала дочь бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова Ольга.

И вот интрига раскрыта. Оказывается, свадебная фотография – кадр со съемок нового клипа «Ленинграда», снятого на композицию «Кабриолет». Сюжет несложен – Шнуров – жених, который ожидает невесту, опаздывающую на свадьбу после бурного девичника. А невестой стала известная ведущая и актриса Алла Михеева. Видео можно посмотреть на официальном канале «Ленинграда» в YouTube.

Напомним, песня и клип «Кабриолет» вышли уже под занавес существования группировки «Ленинград», о скором роспуске которой Шнуров сообщил не так давно. Сам артист считает, что коллектив уже изжил себя и надо уступить дорогу молодым певцам, а вот в окружении звезды уверены – немалую роль в принятии такого решения сыграла новая жена Сергея.

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Сергей Шнуров раскрыл секрет нового свадебного снимка
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