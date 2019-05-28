Актриса Анастасия Цветаева родила сына

Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

28 мая в одной из израильских клиник 37-летняя актриса Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз. На свет появился мальчик. Об этом знаменитость написала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

«У нас родился сын! Чувствуем себя прекрасно! Я счастлива! Все подробности позже», — поделилась эмоциями артистка.

Напомним, звезда кино довольно подробно рассказывала о том, как протекает ее очередная беременность. Актриса часто спрашивала советов у поклонников по поводу питания и воспитания детей, что, впрочем, странно. Ведь у Цветаевой уже есть 13-летний сын Кузьма от режиссера Олега Гончарова и шестилетняя дочь Эстер, отцом которой является Надав Ольган. За него Анастасия вышла замуж в 2010 году.

Кстати, из-за этого замужества артистка во многом и перестала сниматься – вскоре после официального оформления отношений Цветаева перебралась на родину мужа, где сейчас и живет. Она занимается бизнесом и создает различные интернет-проекты.