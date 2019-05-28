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Меган Маркл может добиться коронации принца Гарри

Политолог Владимир Семаго не исключил, что герцогиня Сассекская ведет грязные интриги при дворе, чтобы обойти отца и брата мужа.

Меган Маркл может добиться коронации принца Гарри
Меган Маркл добивается коронации принца Гарри? Фото: globallookpress

Принц Гарри – шестой в очереди наследования британской короны. Его шансы стать монархом практически равны нулю, ведь до сих пор трон занимает старейшая монархиня мира Елизавета II, а вслед за ней править будет принц Чарльз, принц Уильям и его дети. Но некоторые поклонники королевской семьи заподозрили: Меган Маркл настолько честолюбива, что может попытаться обойти очередность престолонаследования и добиться коронации ее мужа сразу после королевы.

На «нечестную игру» герцогиню якобы вдохновила история принца Чальза и принцессы Дианы. Не секрет, что будущий монарх был влюблен в другую женщину, что и привело к разводу королевской пары. Несмотря на то, что леди Спенсер давно нет в живых, а Камилла Паркер Боулз стала супругой принца Уэльского, в Англии остаются сторонники мнения, что преемником королевы должен быть ее старший внук. Некоторые британские подданные открыто заявляют, что мужчина, изменяющий жене, нарушает закон божий и не имеет права быть монархом.

У принца Уильяма всегда была безупречная репутация. Однако не так давно в интернет просочились ролики, где супруг Кейт Миддлтон во время своего отдыха на швейцарском курорте проводит время в компании высокой брюнетки. Возможно ли, что история двадцатилетней давности повторится, и Уильяма также назовут недостойным трона?

Как полагают недоброжелатели герцогини Сассекской, именно она распространяет порочащие репутацию Уильяма слухи. Этим она раздувает недовольство британцев, чтобы престол занял ее муж. Ведь теперь, на фоне брата «изменщика», Гарри выглядит сущим ангелом – верным мужем и трепетным отцом.

Политолог Владимир Семаго не исключает такого развития событий. По мнению эксперта портала Teleprogramma.pro, став частью монархии, Меган Маркл принесла с собой и свои моральные ценности. Даже будучи звездой сериалов, она совсем из другой среды – среды американских простолюдинов. Поэтому предположение о грязных интригах со стороны герцогини Сассекской может оказаться правдой.

«Я думаю, что какие-то результаты могут быть от политики Меган, если, кончено, она имеет место быть. Возможно, появится другой важный пункт, который в совокупности с этим (возможными изменами Уильяма, который повторяет судьбу отца – Прим. ред.), даст положительный результат», – прокомментировал ситуацию политолог.

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Меган Маркл может добиться коронации принца Гарри
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