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Без макияжа и в мини-шортах: Светлана Лобода зажигательно станцевала в номере отеля

Певица решила показать, в каких условиях ей порой приходится репетировать.

Без макияжа и в мини-шортах: Светлана Лобода зажигательно станцевала в номере отеля
Светлана Лобода. фото: eastnews.ru

Светлана Лобода живет в бешеном ритме. И это при том, что в прошлом году во время репетиции перед крупным концертом ей стало плохо. Тогда певица перенесла операцию и пообещала, что будет себя беречь, снизив нагрузки. Однако без творчества она жить не может, поэтому продолжает гастролировать и при этом воспитывать двоих дочерей. Ее старшей наследнице Евангелине восемь лет, а младшей Тильде лишь на днях исполнился один год.

Поклонники поражаются тому, как Светлана все успевает. Порой в день у нее может быть несколько перелетов. Для выходов в свет артистка подбирает смелые образы, а на концертах она выкладывается на 100 процентов. Устав от множества вопросов на предмет, когда она успевает готовиться к выступлениям, певица решила просто показать, в каких условиях ей порой приходится репетировать и учить новые танцевальные связки. В соцсети Лобода опубликовала видео, на котором в джинсовых мини-шортах, футболке и шляпе она зажигательно двигается в номере отеля.

Вместо микрофона у нее в руке бутылка с водой. Она присаживается на корточки и делает соблазнительные движения и все это на каблуках. Видно, что Светлана не накрашена, так как до ее выхода на сцену еще много времени.

«Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать…. Вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с Кэти Кузьменко в отельном номере разучиваем новые постановки», — рассказала звезда.

Поклонники признались, что не могли оторвать глаз от ролика. Другие заметили, что Лобода сильно похудела. «Свет, на какой диете вы так похудели?», «Залипательно», «Можно пересматривать бесконечно», «Светлана Сергеевна, такое ощущение, что спите вы тоже на каблуках», «Ноги шикарные», — прокомментировали пост подписчики.

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Без макияжа и в мини-шортах: Светлана Лобода зажигательно станцевала в номере отеля
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