«Как будто нож вонзили в сердце»: Егор Крид раскрыл подробности расставания с Нюшей

С тех пор, как Егор Крид расстался с Нюшей, прошло уже несколько лет. За это время певица успела выйти замуж и родить дочку, а экс-возлюбленный, забывший все обиды, трогательно поздравил ее с пополнением в семье.

Сейчас исполнитель признается: расставание с любимой девушкой далось ему очень нелегко. В новом выпуске программы «ВДудь» Крид откровенно рассказал о завершении отношений с Анной Шурочкиной. Как выяснилось, в какой-то степени артисту было некомфортно с коллегой по цеху. За бедность его недолюбливал отец Нюши, а сама она могла обидеть его фразой о том, что он не в состоянии оплатить ужин в ресторане.

«У меня тогда реально не было денег, чтобы заплатить. Я тогда копил деньги, и на все, что накопил, покупал ей подарки. Однажды накопил на ноутбук, уходил по деньгам в ноль», – говорит Егор.

Артист добавил, что это были первые годы его сотрудничества с лейблом Black Star, когда он еле сводил концы с концами. Но дарить что-то он всегда любил больше, чем получать. К тому же, он был очень влюблен. Этим отношениям не суждено было продолжиться, избранница порвала с Егором сама.

«Расставание прошло примерно так. Она смотрит мне в глаза и говорит: «Я тебя больше не люблю». Мне как будто бы нож вонзили в сердце и полилась кровь», – рассказал Крид Юрию Дудю.

Именно тогда Егор Булаткин записал песню «Берегу», посвященную Нюше. Эту композицию певец до сих пор называет одной из своих любимых.