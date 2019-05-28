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Первый блин комом: пятилетняя дочь Тимати скопировала образ принцессы Жасмин из фильма «Аладдин»

Мама рэпера опубликовала новое фото внучки. Алиса попыталась сама сделать себе макияж, но у нее получился не совсем точный образ.

Первый блин комом: пятилетняя дочь Тимати скопировала образ принцессы Жасмин из фильма «Аладдин»
Тимати с дочкой. фото: instagram.com/timatiofficial/

35-летний Тимати последние четыре года встречается с моделью Анастасией Решетовой. Поклонники все ждут, когда влюбленные сыграют свадьбу, но рэпер не спешит прощаться с холостяцкой жизнью. Хотя все чаще в прессе появляется информация о беременности его избранницы. Сама Решетова открещивается от слухов, демонстрируя стройную фигуру в купальнике. Однако бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова уже заявила, что ее дочка Алиса будет только рада появлению братика или сестренки.

Напомним, что они прожили вместе несколько лет, но после появления на свет ребенка пара распалась. Новая избранница рэпера спокойно относится к тому, что он общается с Шишковой. Так как артист обычно занят на работе, а Алена находится в постоянных разъездах, за девочкой им помогает присматривать бабушка — Симона Юнусова. Она ведет страничку в соцсетях, где рассказывает о достижениях внучки.

Пятилетняя Алиса занимается балетом, а также ходит на развивающие занятия. На днях женщина рассказала, что они с девочкой уже посмотрели новое творение Disney «Аладдин» и остались от него в восторге. Судя по всему, на дочку Тимати огромное впечатление произвела принцесса Жасмин, которую сыграла Наоми Скотт. В картине она облачается в красочные наряды в индийском стиле, а на ее голове красуется корона.

Алиса решила скопировать образ принцессы. Она нарисовала алый крест на лбу и надела бархатный головной убор с узором. «Кто из вас уже посмотрел новый фильм „Аладдин“? Нам так понравилось, что есть мысли сходить еще раз. А пока, мы едем на Остров, послушать музыкальную версию этой сказки. Присоединяйтесь, удовольствие гарантирую! Время, проведенное с детьми, когда вы разделяете эмоции от музыки и природы поистине бесценно! P.S. А это наш ответ Диснеевской принцессе Жасмин!», — написала Симона Юнусова.

Поклонники отметили, что девочка растет копией своей матери. Правда они не поняли, почему девочка изобразила крест фломастером у себя на лбу. На этот вопрос не смогла ответить даже ее бабушка.

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дочка Тиматизвездные детиТиматифильм "Алладин"
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Первый блин комом: пятилетняя дочь Тимати скопировала образ принцессы Жасмин из фильма «Аладдин»
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