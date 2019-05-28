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Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской

Как сообщил источник при дворе, супруга принца Гарри никому не разрешает прикасаться к своему ребенку.

Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
От Меган Маркл ушла няня. Фото: globallookpress

Как для любой молодой мамы, первые недели после родов для Меган Маркл выдались непростыми. В заботах о малыше Арчи жена принца Гарри забыла обо всем. Она не появляется на публике, уделяя первенцу все свое время без остатка.

Герцогиня Сассекская так увлечена новым для нее миром материнства, что не подпускает к ребенку почти никого. Как рассказал источник в королевском окружении, супруги нанимали няню, чтобы она помогала Меган, но помощница не выдержала и двух недель работы в поместье Фрогмор-хаус. Маркл просто не разрешала ей прикасаться к малышу.

«Меган привыкла все контролировать. Она просто не выносит оставлять с кем-то Арчи и игнорирует помощь. Никто не присматривал за ним, кроме нее», – сообщил инсайдер.

Единственная, кому герцогиня ненадолго доверяла сына, оказалась Дория Рэгланд, однако даже собственной матери Меган отдавала Арчи всего на минуту, чтобы сбегать в душ, пишет портал New Idea. Накануне стало известно, что родительница Маркл вернулась из Лондона в Лос-Анджелес, с тех пор супруги в одиночестве заботятся о наследнике.

Как отмечает The Daily Mail, вполне вероятно, что Дория просто не захотела расстаться со своей привычной американской жизнью. Так или иначе, сейчас принца Гарри больше всего беспокоит то, что его жена почти не спит, постоянно укачивая ребенка. Внук Елизаветы II уже вернулся к своим официальным обязанностям, поэтому большее, что он может сделать, – иногда поменять Арчи Харрисону подгузник.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая. Фото: globallookpress

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Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
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