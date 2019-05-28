НОВОСТИ

Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора

Первая леди США и ее муж несколько дней провели в Японии с официальным визитом.

Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
Дональд и Мелания Трамп. фото: globallook.com

Дональд Трамп (Donald Trump) и его жена Мелания (Melania Trump) не скрывают, что у них есть некоторые разногласия, но на публике они всегда поддерживают друг друга. На важный мероприятиях, когда президент США произносит речь, супруга обычно стоит чуть позади него и улыбается. Бывает, что они демонстрируют нежные чувства друг к другу, обнимаясь и целуясь на публике. К каждому выходу в свет первая леди тщательно готовится. Некоторые даже считают ее иконой моды.

Так, для балов Мелания обычно выбирает белые платья, а если мероприятие посвящено какому-то важному событию, то она облачается в строгие наряды. Жена президента США порой тратит тысячи долларов на вещи. И уже не раз поклонники замечали, что ее вкусы в одежде порой совпадают со вкусами Меган Маркл. На днях Дональд Трам приехал с визитом в Японию. На одной из официальных встреч первая леди США появилась в платье Roland Mouret цвета фуксии. В таком же наряде, но синего цвета, герцогиня Сассекская встречала свою маму перед свадьбой в прошлом году.

В стране восходящего солнца Трамп пробыл всего два дня. Ему посчастливилось побывать на гала-вечере во дворце императора Нарухито, который взошел на трон несколько недель назад. Американский президент оказался первым иностранным лидером, встретившимся с новым японским императором во время государственного визита. Мелания сопровождала супруга. На этот раз она облачилась в элегантное длинное платье с вышивкой в виде перьев. В одной цветовой гамме с ней оделась 55-летняя императрица Масако, супруга императора Нарухито.

Гостями вечера стали около 200 человек. Президент США вручил императору подарки. Он привез ему альт 1938 года (скрипичный инструмент), фотографию композитора Аарона Копленда с автографом и свой портрет. Нарухимо тоже приготовил презенты. Он преподнес Трампу фарфоровую чашу, лакированную шкатулку и портрет с подписью.

Вам может быть интересно:

Наряд воительницы: Мелания Трамп появилась на военном кладбище в строгом платье Мелания Трамп вышла в свет в идеальном вечернем платье за 6 тысяч долларов Наряд из прошлого: Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием

Тэги:

звездный стильМелания ТрампМелания Трамп последние новостимода и стиль
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
Интересно?
Поделись с друзьями: