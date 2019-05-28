Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора

Дональд Трамп (Donald Trump) и его жена Мелания (Melania Trump) не скрывают, что у них есть некоторые разногласия, но на публике они всегда поддерживают друг друга. На важный мероприятиях, когда президент США произносит речь, супруга обычно стоит чуть позади него и улыбается. Бывает, что они демонстрируют нежные чувства друг к другу, обнимаясь и целуясь на публике. К каждому выходу в свет первая леди тщательно готовится. Некоторые даже считают ее иконой моды.

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Так, для балов Мелания обычно выбирает белые платья, а если мероприятие посвящено какому-то важному событию, то она облачается в строгие наряды. Жена президента США порой тратит тысячи долларов на вещи. И уже не раз поклонники замечали, что ее вкусы в одежде порой совпадают со вкусами Меган Маркл. На днях Дональд Трам приехал с визитом в Японию. На одной из официальных встреч первая леди США появилась в платье Roland Mouret цвета фуксии. В таком же наряде, но синего цвета, герцогиня Сассекская встречала свою маму перед свадьбой в прошлом году.

В стране восходящего солнца Трамп пробыл всего два дня. Ему посчастливилось побывать на гала-вечере во дворце императора Нарухито, который взошел на трон несколько недель назад. Американский президент оказался первым иностранным лидером, встретившимся с новым японским императором во время государственного визита. Мелания сопровождала супруга. На этот раз она облачилась в элегантное длинное платье с вышивкой в виде перьев. В одной цветовой гамме с ней оделась 55-летняя императрица Масако, супруга императора Нарухито.

Гостями вечера стали около 200 человек. Президент США вручил императору подарки. Он привез ему альт 1938 года (скрипичный инструмент), фотографию композитора Аарона Копленда с автографом и свой портрет. Нарухимо тоже приготовил презенты. Он преподнес Трампу фарфоровую чашу, лакированную шкатулку и портрет с подписью.