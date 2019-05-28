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«У него удивительный слог»: Лидия Федосеева рассказала о талантах внука Василия Шукшина-младшего

По словам актрисы, в будущем он может состояться как хороший писатель.

«У него удивительный слог»: Лидия Федосеева рассказала о талантах внука Василия Шукшина-младшего
Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

Знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла о ее внуке Василии Шукшине-младшем. Это сын ее дочери Ольги. Молодой человек на протяжении тринадцати лет жил в интернате при монастыре.

«Моя дочь Ольга, к сожалению, сделала все возможное, чтобы мы не общались с внуком Василием. Сейчас, конечно, наши отношения нормализовались. Василий долго жил при монастыре. Он сейчас пишет рассказы. У него хороший язык и удивительный слог. Этот талант достался ему от деда. Мы все советуем ему его развивать. У парня безупречный русский язык», — заявила Лидия Федосеева-Шукшина.

Также актриса заметила, что молодой человек мечтает поселиться в квартире на улице Бочкова. Он хочет занять кабинет деда и там писать рассказы. Продавать квартиру он не собирается. Интересно, что несколько лет назад именно Шукшина выгнала внука Василия из квартиры, когда он жил там с друзьями, когда готовился к поступлению в вуз. Молодые люди вели себя чересчур шумно.

Рассказала Лидия Федосеева-Шукшина и о сегодняшней жизни дочери от первого брака Анастасии. Женщина обосновалась в Египте. Она купила в Африке квартиру. Как говорит актриса, деньги на нее она заработала, потому что постоянно участвовала в шоу на телевидении. «Она мне звонит и зовет к себе. Говорит, что у них там море и очень красиво. Но я так люблю Россию, что отсюда никуда не поеду», – заявила актриса.

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Василий Шукшин-младшийЛидия Федосеева-ШукшинаПрограмма "Судьба человека"
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«У него удивительный слог»: Лидия Федосеева рассказала о талантах внука Василия Шукшина-младшего
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