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Мрачные, но все же вместе: Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой сходили за покупками

После слухов о расставании пары папарацци запечатлели влюбленных во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Мрачные, но все же вместе: Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой сходили за покупками
Ирина Шейк и Брэдли Купер. фото: globallook.com

Несколько недель назад инсайдеры сообщили, что Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не пара. Новость шокировала поклонников модели и актера. Со стороны казалось, что у них идеальные отношения. Влюбленные вместе уже четыре года и воспитывают дочку Лею. О своей личной жизни они предпочитают не говорить, стараясь оберегать свое счастье. Вот и после слухов о расставании звездная пара сохранила молчание.

Поклонники звездной пары сразу ополчились против Леди Гаги. Весь прошлый год она провела рядом с Купером, так как сыграла главную роль в его дебютной режиссерской работе «Звезда родилась». Они так сработались, что многим показалось, будто между ними пробежала искра. Тревожило фанатов и то, что последние месяцы Ирина только и делала, что работала. Однако они вздохнули с облегчением, когда неделю назад одна из поклонниц повстречала Купера вместе с Шейк на улице. Они прогуливались вдвоем.

А теперь и папарацци смогли подловить актера и модель вместе, когда они с дочкой отправились за покупками в Лос-Анджелесе. На снимках, правда, Ирина выглядит хмурой. Нерадостный вид был и у ее возлюбленного. Но возможно, что они просто устали от хождения по магазину. Пару сняли, когда Купер и Шейк направлялись к машине уже с пакетами. Их подросшей дочери явно хотелось сесть быстрее в автомобиль, поэтому она нетерпеливо дергала за ручку двери, пока ее отец искал ключи в карманах.

Примечательно, что Брэдли был одет в одной цветовой гамме с наследницей. А вот Ирина облачилась в белый костюм и длинный черный кардиган, также спрятав глаза за солнцезащитными очками. Похоже, что модель утомилась, так как недавно приняла участие в ряде проектов, в том числе она снялась в новой кампании Versace в образе русской красавицы. Поклонники надеются, что, умчавшись домой на «Гелике», пара все же сможет хоть немного побыть вместе в спокойствии.

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Мрачные, но все же вместе: Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой сходили за покупками
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