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Экс-жена Марата Башарова публично призналась, что впервые в жизни счастлива

Екатерина Архарова и ее новый избранник Артем Ильясов стали лауреатами премии Family Awards 2019.

Экс-жена Марата Башарова публично призналась, что впервые в жизни счастлива
Екатерина Архарова с новым мужем. фото: instagram.com/arharovakatya/

Марат Башаров не раз был замешан в скандалах, связанных с домашним насилием. В побоях его обвиняла вторая жена Екатерина Архарова. То же самое произошло и с третьей женой — Елизаветой Шевырковой. Поначалу супруга актера скрывала побои, но позже выступила с заявлением, что Башаров поднимал на нее руку. Примечательно, что никакие обстоятельства не портят настроение телеведущему. Вскоре после развода он стал встречаться с 42-летней Татьяной Бокаревой, которая родом из рабочего поселка Дальнее Константиново Нижегородской области.

Тем временем его экс-избранницы тоже налаживают личную жизнь. Архарова теперь счастлива в браке с 38-летним бизнесменом Артемом Ильясовым. Не так давно стало известно, что она беременна. Женщина вышла в свет и продемонстрировала округлившийся живот. Рожать Екатерина хочет за границей. Ее выбор пал на Италию, где она училась и жила.

На днях супруги не смогли пропустить премию Family Awards 2019 — они стали ее лауреатами. В итоге Архарова и Ильясов победили в номинации «Гармония любви». На церемонии женщина появилась в легком бежевом комбинезоне и белом пиджаке. Когда она поднялась на сцену и произнесла речь, то призналась, что лишь недавно впервые испытала настоящую любовь.

«Я очень признательна за оценку. Действительно, лишь впервые в жизни встретив своего мужа, я поняла, что такое настоящая гармония, настоящее счастье и что такое настоящая любовь», — произнесла Екатерина во время награждения.

В соцсети бывшая возлюбленная Башарова опубликовала снимки с мероприятия. Она похвасталась статуэткой в виде сердца. Поклонники считают, что Архарова действительно обрела настоящую любовь. «Вы такая красивая пара», «Поздравляем вас», «Вот так выглядит СЧАСТЬЕ! Вы — супер!» — прокомментировали пост подписчики. Они также отметили, что беременность Екатерине к лицу.

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Family Awards 2019Артем Илясовбеременные звездыЕкатерина АрхароваМарат Башаров
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Экс-жена Марата Башарова публично призналась, что впервые в жизни счастлива
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